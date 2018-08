Grassi: "Ho voluto fortemente Parma. Qui c'è un gruppo serio"

Fonte: Parmalive.com

Quest'oggi, in casa Parma si è svolta la presentazione ufficiale del centrocampista Alberto Grassi, arrivato in maglia crociata in prestito dal Napoli. "Nell'ultimo periodo non vedevo l'ora di arrivare a Parma, ho voluto fortemente venire qui. L'unica cosa che posso rimproverare alla città è che non riesco a trovare casa. La SPAL? L'inizio non è stato dei migliori, bisognava ambientarsi un po'. E' normale che anche quest'anno sia così: ma se si lavora bene in settimana si può sopperire alle difficoltà iniziali. Per salvarsi non basta vincere contro le dirette concorrenti, ma serve qualche colpo anche con squadre superiori. Contro la Juventus, ad esempio, dovremo giocare con grande voglia: tecnicamente sono superiori, ma siamo consapevoli di quel che dobbiamo fare. Il settore giovanile dell'Atalanta? Hanno allenatori bravissimi, che ti seguono sin dai Pulcini, è un ambiente sano. Qui c'è un gruppo serio, con un buon mister e uno staff all'altezza, possiamo raggiungere l'obiettivo. Io sto bene, posso dare molto. La salvezza? E' ancora presto per parlarne. Contro l'Udinese siamo andati in vantaggio, ma alla prima disattenzione ci hanno fatto gol: ma questa è la Serie A".