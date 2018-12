© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se una squadra abbandona il campo, arriva la sconfitta a tavolino. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni di 'Sky' ha risposto a Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che ha annunciato il ritiro della squadra la prossima volta che un match non verrà sospeso a seguito di cori razzisti: "Se una squadra lascia il campo, il risultato è negativo per quella squadra perché non verrebbero rispettate le norme. Io capisco tutto, capisco la tutela alla dignità degli uomini, ma non dimentichiamo che esistono delle regole, che possono migliorare e devono essere applicate. Ma che, al contempo, devono essere rispettate".