Gravina: "Allungare le scadenze al 15 luglio? Non è impossibile, serve accordo internazionale"

Prorogare i contratti dei calciatori e anche quelli relativi a sponsorizzazioni e diritti tv fino al 15 luglio. È questa una delle idee emerse nella conference call di oggi . Ospite di Sportitalia, il presidente FIGC Gabriele Gravina conferma che non è uno scenario da escludere: "Non è impossibile, è sicuramente più difficile e complicato. Però in un contesto europeo, dopo il confronto che avremo domani, potrebbe essere impossibile adottare un carattere a titolo internazionale che tuteli tutte le federazioni, in accordo con il sindacato dei calciatori".