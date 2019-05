Gravina: "Champions al top? All'Italia serve tempo, puntiamo sui giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, intervenendo a Sky Sport ha avuto modo di parlare anche di alcuni temi legati al presente e al futuro del calcio italiano: "Il livello mostrato della squadre nelle semifinali di Champions? L'Italia ha iniziato un nuovo percorso con Mancini, abbiamo tracciato una line rispetto al passato. Ci vuole tempo, bisogna saper anche coltivare talenti. Queste due semifinali hanno dimostrato due cose: nella prima quanto sia fondamentale il collettivo, nella seconda invece l'esaltazione dei grandi campioni. Dobbiamo portare avanti la politica dei giovani, ricercare e curare il talento, saper scoprire e formare campioni. E l'Italia ha bisogno di campioncini".

Stiamo vedendo un cambio di rotta sui giovani. "C'è un progetto di condivisione, tutte le nazionali giovanili fanno parte di un progetto comprensivo, di rilancio del calcio italiano. Puntiamo sui giovani, sul loro entusiasmo. Mancini ha carta bianca, c'è la massima collaborazione tra i tecnici delle Under e il ct Mancini. Ci auguriamo che questo percorso ci porti a centrare risultati".

Magari partendo subito dall'Europeo Under 21? "Dobbiamo puntare alla vittoria, la squadra competitiva, si gioca in Italia e ci sono tutte le condizioni per centrare il risultato".

Quando chiuderà il mercato? "Ne parleremo la prossima settimana, nel Consiglio federale in programma".

In Italia c'è ancora una mancanza di coraggio nel lanciare i giovani come De Ligt? "Manca una cultura che in altri paesi hanno. In Italia spesso le squadre hanno dato priorità ad altre esigenze, come centrare risultati in tempi rapidi, senza programmare. "Adesso è diverso, dobbiamo lavorare su questo aspetto culturale, mi sembra che la strada imboccata sia quella giusta".