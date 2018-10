Gravina: "Club Italia? Un manager come Marotta sarebbe ideale"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriele Gravina, a margine dell'assemblea di Lega Pro, ha parlato anche del modello Club Italia, con alla guida un top manager come Giuseppe Marotta: “Qualcuno lo ha scritto, e ho sentito Marotta, ma non per questo motivo. Però ritengo che nella mia idea di Club Italia, che assomigli sempre più a una società calcistica, una figura come la sua servirebbe. Si è sempre parlato di club, ma finora è stata gestita la Nazionale in modo prettamente politico. Invece vorrei dare un’organizzazione aziendale, come fa qualsiasi club. In questa struttura, se lui vorrà e la Juventus effettivamente lo libererà, penso che la figura di un top manager come Marotta sarebbe ideale”.