Gravina: "Dai calciatori alcune richieste ragionevoli e altre meno. Tutti faremo qualche rinuncia"

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a Tutti Convocati su Radio 24, il presidente FIGC, Gabriele Gravina ha parlato anche del dialogo con l’AIC: "Alcune richieste sono ragionevoli, altre sono discutibili. Credo che in un momento di grande tensione, generato da una situazione di grandissima emergenza, ciascuna componente abbia avanzato delle proposte da valutare, alcune legittime e altre meno, alcune discutibili e altre meno. I calciatori sono una parte fondamentale, ma come tutti sanno che per uscire dall'emergenza bisogna stare tutti insieme. E stare tutti insieme non significa portare a casa il miglior risultato possibile, ma anche fare qualche piccola rinuncia".

