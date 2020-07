Gravina e Dal Pino sul centenario del Sassuolo: "Club punto di riferimento in Italia"

Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione delle attività per il centenario del Sassuolo. Questo il contenuto del suo video messaggio: "Il centenario rappresenta l’occasione migliore per celebrare il passato ma anche per guardare al futuro con fiducia e passione. Grazie all’impegno di Mapei e a una dirigenza qualificata, il Sassuolo si è affermato come un club che opera con programmazione e innovazione, una realtà moderna sia in campo sia fuori che ha investito senza snaturarsi e preservando un forte legame col territorio. Stadio, centro sportivo e valorizzazione dei giovani sono asset fondamentali che ne fanno un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale".

Durante la conferenza stampa di presentazione delle attività per il centenario del Sassuolo, ha preso la parola anche il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino: "Giorgio Squinzi ha portato questa squadra fino in Europa con un progetto che è un esempio per tutti. Un successo sportivo e imprenditoriale grazie a uno stadio e un centro sportivo di proprietà, un management forte che ha coniugato ottimi risultati con una sana gestione aziendale. Giovanni Carnevali ha ottenuto risultati estremamente importanti, infatti il Sassuolo si appresta ad affrontare l’ottavo anno di fila in Serie A. Tanti complimenti alla famiglia Squinzi per la

passione e l’entusiasmo mostrati per il calcio e tanti auguri a tutto il Sassuolo".