Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Messaggero, il futuro presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha affrontato anche un tema spinoso per qualsiasi numero uno federale dal 2006 in poi. Il numero degli scudetti della Juventus? "È una delle società in Italia che dimostra di essere più avanti rispetto alle altre. Non mi piace fermarmi a contare il numero degli scudetti".