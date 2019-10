Gravina e Mancini: "Un premio che... se succede andiamo a Medjugorje"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La qualificazione agli Europei ha "regalato" a Roberto Mancini, ct dell'Italia, il rinnovo automatico del contratto fino ai Mondiali fino al 2022. Gabriele Gravina spera di poter elargire anche altro al tecnico, come racconta nell'intervista a la Repubblica: "È previsto un premio in caso di vittoria dell'Europeo. E poi uno per l'accesso ai Mondiali e un altro che se succede andiamo insieme a Medjugorje. Ma credo che la svolta si veda già dal fatto che siamo tornati a pensare in grande".