Gravina esalta Mancini: "Dobbiamo dire grazie al ct che sta lavorando su tanti giovani"

"I complimenti dell'Olanda per il calcio totale dell'Italia? Dobbiamo dire grazie al ct Mancini che sta lavorando da diverso tempo su questo gruppo e soprattutto sulla valorizzazione dei tanti giovani". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla vittoria degli azzurri intervenendo a Pescara all'evento "La Festa della Rivoluzione - d'Annunzio torna in Abruzzo": "Questa è la dimostrazione che il calcio è un gioco di squadra - le parole riportate da SportMediaset - e quando hai le idee chiare e quando ti assumi delle responsabilità credo che questo sia una bellissima conseguenza e ricevere dei complimenti in Olanda nella patria del calcio totale e farlo dopo quello che ha fatto l'Italia è una grandissima soddisfazione per noi". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla vittoria degli azzurri intervenendo a Pescara all'evento "La Festa della Rivoluzione - d'Annunzio torna in Abruzzo".