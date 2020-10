Gravina: "Ho contestato alcune formule del DPCM. I bambini categoria protetta"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di SportLab per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport. "Ho contestato alcune formule del DPCM. Ho 480 mila bambini che non possono fare allenamenti collettivi, sfido chiunque a dare un pallone a un bambino di cinque anni e dire di fare allenamento individuale. È la categoria più protetta, non usa lo spogliatoio, è la categoria meno a rischio perché la scienza continua a comunicare in ogni momento. Non c'è conoscenza approfondita di quelle che sono le dimensioni del mondo del calcio. Dobbiamo cambiare approccio nel mondo dello sport, ci sono 1,4 milioni di tesserati per attività agonistica, 11 milioni che lo praticano".