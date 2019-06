© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero nella quale, dopo aver parlato di 'rinascimento azzurro', cerca di fare il punto sulla crescita della Nazionale e del progetto tecnico di Mancini, soprattutto in rapporto alle alre nazionali: "Se abbiamo colmato il gap lo diranno i risultati dei prossimi mesi ma a me non sembra che ci sia troppa distanza. No dobbiamo guardare le altre federazioni ma noi dobbiamo puntare esclusivamente alla crescita del nostro calcio".

Il momento della Serie A Il numero uno federale si è quindi soffermato sullo stato di salute della Serie A e dei club che iniziano a puntare più sui giovani: "C'è una vera e propria inversione. Il merito va a Mancini che con grande coraggio sta dimostrando a molti club che si possono far scendere in campo giocatori che in tanti non fanno giocare".