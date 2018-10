Gravina: "Italia in crescita. La nuova FIGC dovrà sostenerla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente al convegno per il quarantesimo anniversario del Club Donne Biancazzurre a Pescara, il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Sky Sport di un eventuale coinvolgimento di Beppe Marotta nel nuovo organigramma della FIGC. Gravina è il favorito numero 1 per la presidenza: "Ci sarà bisogno di energia e lui rappresenta un grande profilo. Valuteremo la compatibilità fra la sua disponibilità e quella della Figc. Oltre a questo, cercheremo di capire anche quali siano gli obblighi e gli impegni finanziari da rispettare. Da parte sua la disponibilità. Ovviamente dovrà fare le sue valutazioni circa le offerte che gli arriveranno, ma secondo me lui rappresenta il profilo giusto per la Figc"

Sulla Nazionale: "È una squadra in crescita. Con l'Ucraina sono arrivati tanti segnali positivi. La nuova Federazione, ovviamente, dovrà sostenere il percorso tecnico non solo della Nazionale maggiore ma anche quello di tutte le Nazionali giovanili".