Gravina: "Italia, nessuna interferenza: dobbiamo tornare ad alti livelli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa post Consiglio Federale, Gabriele Gravina parla anche del suo ruolo nei confronti dell'Italia. “Il mio ruolo sarà non diverso rispetto a quello che ho ricoperto seguendo gli azzurrini in passato, o in occasione del Mondiale del 2006. Conosco le dinamiche di gestione di un gruppo di ragazzi che vestono una maglia importante, so benissimo le dinamiche all'interno di una competizione sportiva come quella che affronteremo il 17 e poi nelle qualificazioni europee. Il mio sarà un ruolo di massima disponibilità nell'offrire tutto quello che serve per creare le migliori condizioni di gestione tecnica e non userò mai nessun mezzo da dedicare a interferire nella gestione tecnica. Dobbiamo creare tutti i presupposti affinché le nazionali abbino il miglior habitat per raggiungere gli obiettivi più alti. Il resto spetta ai tecnici e noi possiamo solo tifare per loro”.