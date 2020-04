Gravina: "L'idea è completare i campionati. Calcio in estate? Non abbiamo scadenze"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ospite di Sky Sport, parla del ritorno in campo della Serie A, specificando di non avere scadenze per l'obiettivo: "Noi siamo nelle condizioni di dover rispettare le indicazioni del nostro governo: non possiamo rischiare ma abbiamo anche una esigenza, finché non ci sarà impedito, cioè di definire i nostri campionati. La mancata definizione dei nostri organici sarebbe una cosa molto negativa per il nostro calcio. La FIFA ha stabilito un principio generale, ci adegueremo alle indicazioni internazionali e del nostro comitato tecnico-scientifico. L'idea comunque è completare i campionati".