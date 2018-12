© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di ReteSport il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare dei temi per il rilancio del calcio italiano: "Abbiamo lavorato sulla riscoperta di un entusiasmo che negli ultimi mesi si era affievolito. Pensiamo ad una riforma della giustizia sportiva e siamo molto attenti ai controlli su club e campionati. Stadi? Credo che il tema delle infrastrutture non riguarda solo la proprietà. Si ha bisogno di strutture moderne ed accoglienti, ma in Italia si fa fatica a vivere questa cosa. La proprietà di un impianto è fondamentale non solo per ricavi. VAR? Ho apprezzato la trasparenza nel riconoscere gli errori, l'Aia sta lavorando per apportare le dovute modifiche al suo utilizzo. Ci sono spazi per migliorare ed incidere sul protocollo. Totti e Buffon? Due icone del calcio mondiale, raccolgono simpatia e consenso, sono ambasciatori del calcio. Posso esprimere solo giudizi positivi, magari personaggi come loro potessero essere ancor più vicini alle nostre attività. L'exploit di Zaniolo? Bisogna mettere i ragazzi come lui in vetrina, Mancini ha ampio mandato per invertire la rotta. Bisogna raccontare una nuova storia, attraverso i risultati e il modo attraverso il quale si raggiungono. Encomiabile il lavoro del ct. Le seconde squadre? Importantissime, devono servire per formare e valorizzare nuovi talenti. Non devono essere uno sfogo comodo a chi non trova spazio, ma un vero e proprio trampolino di lancio".