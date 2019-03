© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della DS, Gabriele Gravina ha parlato anche della Juventus e dell'impegno contro l'Atletico Madrid:

Se la Juve non dovesse farcela in Champions, sarebbe un fallimento?

"Non credo, credo che la Juventus ha dimostrato grande continuità, sta investendo, crescendo, programmando, ha investito nelle infrastrutture, è l'unica che ha due squadre e si può permettere di far esordire un 2000 come Caviglia e farlo giocare il giorno dopo in Serie A. Questo è sintomo di una società solida. La Champions dipende da tanti fattori e anche dalla fortuna. Non si può parlare di fallimento quando un'organizzazione della società è ampio raggio, ci sono tanti risultati che vanno considerati, questa società continua a credere e questo è un segnale positivo".