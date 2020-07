Gravina: "Non è scontata la ripartenza il 12 settembre. Con Mancini non ci sono problemi"

Non solo preoccupazione per il protocollo. Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Gr Parlamento', il presidente della FIGC Gabriele Gravina non ha dato certezze sulla ripartenza del campionato: "Non è detto che si possa partire il 12 settembre", ha detto Gravina che poi ha smentito la rottura col ct Mancini per l'inserimento di Marcello Lippi come dt della Nazionale: "Con Marcello c'è un rapporto di amicizia consolidato in tanti anni di attività. Mi dispiace che a volte anche quando viviamo momenti di tranquillità qualcuno ami creare qualche tensione inutile. Con Mancini non c'è nessun problema, il rapporto è molto forte e solido".