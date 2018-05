Gravina: "Ok le seconde squadre, ma era meglio dal 2019"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha parlato a Mediaset durante TikiTaka della grande cavalcata del Parma e dell'introduzione delle seconde squadre: "Il nostro era un campionato difficile, complesso. Le squadre arrivano in B dalla Lega Pro già forgiate. Il Parma è la dimostrazione tangibile di come il calcio possa trovare al proprio interno delle forze rigenerative. Le seconde squadre? La Lega Pro è la lega dell'innovazione e questa lo è. Noi abbiamo avanzato delle perplessità sulle tempistiche, secondo me andava studiato tutto un po' meglio, per questo avevamo chiesto di iniziare nel 2019. Buffon? Merita rispetto come uomo e soprattutto meritano rispetto le sue scelte personali".