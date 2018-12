© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Abbassiamo i toni. E' il messaggio lanciato da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, tramite 'Ilmessaggero.it' a seguito di quanto avvenuto ieri in occasione di Inter-Napoli. Il numero uno del calcio italiano s'è soffermato sulle dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis sull'arbitro Mazzoleni prima del match: "Al mio mondo che spesso gioca con le parole dico di farla finita subito e basta veleni: quelli sparsi in giro prima di questo turno di campionato (chiaro anche il riferimento ai sospetti sugli arbitri sparsi da De Laurentiis e criticati da Allegri, ndr) non saranno più tollerati. E’ il momento di incidere".