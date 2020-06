Gravina: "Premier ha potenzialità economiche. Lega A ha una leadership conquistata"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto a Extra Frosinone. Queste le sue parole, con il paragone tra la Premier League e la Serie A: "Parlare di Premier è sicuramente molto affascinante e dà l'idea di un campionato con grandi potenzialità economiche finanziarie. I loro diritti tv sono tre o quattro volte i nostri, non è autonoma e questo bisogna chiarirlo: è come se fosse un commissariamento vero e proprio. La Lega di A ha sempre avuto una leadership fondamentale per il calcio italiano. Non è un'investitura, si conquista sul campo".