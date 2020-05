Gravina pronto a incontrare il CTS, aut aut al Governo: "Diteci come poter riprendere"

Nei prossimi giorni, rivela Tuttosport, la FIGC incontrerà il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), chiamato ad esprimersi finalmente sul protocollo sanitario presentato da Gravina e dai suoi consulenti, un passaggio decisivo per capire che cosa farà il governo. Al quale il calcio chiede di decidere una volta per tutte. Anche se una spiegazione di questa melina, fra i club di A si fa strada. Come anche le burrascose cronache parlamentari di ieri hanno confermato, il Conte Bis si regge sui fragili equilibri dettati dall’Emergenza Virus. Il calcio che riparte, pur fra mille limitazioni, darebbe un vistoso, plateale segnale di ritorno verso la normalità. Gravina è pronto a mettere il Governo di fronte a un aut aut: basta coi rinvii, ora serve sapere cosa fare per ripartire.