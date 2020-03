Gravina: "Proveremo a giocare la finale di Coppa Italia a Roma"

Da Amsterdam Gabriele Gravina, a margine del Congresso della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera in merito alla possibilità che la UEFA conceda l'utilizzo dell'Olimpico (stadio nel quale si terrà l'apertura del prossimo Europeo) per il 20 maggio in modo tale da non far spostare la finale di Coppa Italia in altro stadio dopo la modifica imposta al calendario: "Ho rappresentato un’esigenza del Paese. Siamo in emergenza, ma ne verremo fuori meglio di prima grazie al contributo di tutti. Proveremo a giocare la finale di Coppa Italia a Roma, sarebbe uno straordinario messaggio di ripartenza".