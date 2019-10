Gravina: "Recuperato tanto entusiasmo, grazie di cuore a tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente federale Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo dell'Italia sulla Grecia: "E' un sogno che questa sera è diventato realtà. Un sogno bellissimo. Questi tre giorni a Roma hanno segnato un record assoluto. La prima volta che la Nazionale al completo regala un sorriso ai bimbi del Bambino Gesù, la prima volta che raggiungiamo l'Europeo con tre gare di anticipo. Grazie alla città Roma e ai tifosi".

Che voto a Mancini?

"Un volto alto come lo deve essere per tutti i collaboratori. C'è una squadra che lavora per mettere i ragazzi e il mister nelle migliori condizioni. Abbiamo recuperato tanto entusiasmo, grazie di cuore ai ragazzi che sono riusciti a far abbandonare ai tifosi lo scetticismo