Intervistato da Rai Sport, il presidente Figc Gabriele Gravina punta sul 2019 come anno di rilancio per le Nazionali, con la conquista dell'Europeo Under 21 che sarà ospitato dall'Italia come traguardo di riferimento: "Inutile sottolineare come per il calcio italiano centrare una vittoria importante come la vittoria nell'Europeo 2019 dopo tantissimi anni". Gravina torna a ribadire anche la necessità della riforma dei campionati professionistici: "La riforma deve essere urgente e indifferibile, c'è un tavolo che sta lavorando. Il Consiglio Federale dovrà esprimersi con grande responsabilità sul futuro dei campionati".