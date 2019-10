Gravina risponde a De Laurentiis: "Rischio spaccature e instabilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista a Radio Punto Nuovo da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina in occasione dei 60 anni della LND, in cui il numero uno della FIGC ha potuto parlare anche delle parole di De Laurentiis sulla necessità di separare la Serie A dalla federazione: "Credo che il passo in avanti debba farlo tutto il calcio italiano. Lo sviluppo molecolare non fa bene al calcio, dobbiamo ancora crescere. Riconosco alla Serie A una leadership importante, ma non si coniuga solo attraverso semplici declinazioni, bisogna dimostrarla sul campo. Lo si può fare se la nostra Lega rientrerà nelle condizioni di mettere insieme tutte le energie del calcio italiano. Non dobbiamo dimenticare ciò che succede all’estero, mi fa piacere quando si menziona la Premier, ma bisogna andare a vedere come funziona. Sono un grande sostenitore, ma bisogna stare attenti perché rischia di creare spaccature e poca stabilità al mondo del calcio, un grave errore".