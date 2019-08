© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato intercettato dai microfoni di Firenzeviola.it dal Centro Tecnico Federale di Coverciano per il tradizionale saluto agli arbitri in vista della nuova stagione: "Mi aspetto una stagione avvincente, ricca di entusiasmo e nuova partecipazione. Si ritrovano tecnici importanti come Sarri e Conte e sono arrivati grandi campioni dall'estero, a dimostrazione che il brand cresce. Speriamo che ci siano meno tensioni da parte dei tifosi. Un appello agli arbitri? Devono continuare a fare come hanno sempre fatto. Bisogna tutelare le regole della competizione sportiva, auguro loro un campionato straordinario, così come a dirigenti, calciatori ed allenatori ma soprattutto ai tifosi. Meritano considerazione e spazio, sono i consumatori del nostro prodotto e dobbiamo offrirgliene uno che li possa divertire ma soprattutto che tenga lontane tensioni e distrazioni negative".