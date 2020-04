Gravina: "Serie A? Impossibile annullare. La terza con i playoff non viene promossa"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sulle possibili situazioni che verranno a crearsi in caso di mancata conclusione del campionato. "Annullare credo che sia abbastanza complicato, siamo a oltre due terzi, perché ci sarebbe un atto di grave ingiustizia. Avremmo un'emergenza legale in un'emergenza epidemiologica. Bisogna salvaguardare il valore del campo, ma ci sono delle riflessioni da fare. Lo Scudetto, in caso di assegnazione o meno: la stessa Juventus, con Agnelli, ha detto di non volerlo. La seconda riflessione è l'indicazione, nell'interesse internazionale, nelle società che dobbiamo indicare per Champions e Europa League. Poi promozioni e retrocessioni: non è il momento, ma è chiaro che chi oggi ha il diritto a partecipare a un campionato diverso, cioè le prime due, la terza non viene individuata, ma a seguito di un'altra competizione come i playoff, come la quart'ultima in B. Nessuno oggi può rivendicare il diritto dell'essere promossa. Questo non vuol dire nulla, io farò di tutto perché il campionato trovi definizione sul campo".