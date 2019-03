Gravina: "Serve maggiore appeal alla Serie A. Il calcio femminile è il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite de La Domenica Sportiva, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di vari temi?

Sulla possibilità di ridurre a 18 squadre?

"La Lega di A ha sempre dichiarato di voler rimanere a 20, io sono certo che come politiche delle nazionali e come club, credo che questo comporterà delle scelte definitive, il livello a 18 si alzerebbe, soprattutto per le nostre nazionali".

Sull'idea dei play-off?

"E' un'idea che ho lanciato in modo provocatorio, per dare vivacità al campionato, creare un evento importante, una final four che la Spagna ha iniziato a coltivare, una cosa che per il nostro campionato potrebbe creare maggiore appeal anche dal punto di vista economico".

Tutta colpa della Juve?

"Non è colpa della Juventus".

Ma se facciamo i play off a che servono le 18 squadre?

"A maggior ragione servirebbero. La verità è che stiamo cercando il modo di ridare appeal al campionato, oggi non ha questa attrazione, si presenta agli occhi degli osservatori con la lotta salvezza e la lotta per l'Europa e credo sia un po' poco".

Il problema degli stadi?

"Io eviterei il raffronto con il Gabon, la situazione è nota a tutti e non ci dobbiamo nascondere dietro ad un dito, tra qualche giorno presenteremo la fase conclusiva delle infrastrutture che è molto interessante, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano, è una priorità assoluta, la Federazione deve promuovere, incentivare, non ha la capacità di obbligare o la finanza che è necessaria per avviare un discorsi di questo tipo. L'Europeo 2028 può essere un'idea ma non illudiamoci, deve generare entusiasmo ma prima della candidatura dobbiamo porri le basi per migliorare le infrastrutture".

Sul VAR?

"Il VAR è l'uomo che utilizza la tecnologia e proprio perché è uomo, commette errori. La VAR sta dando risultati incredibili, oggi mi pare sia stata una giornata positiva, gli errori sono stati ridotti al minimo ma c'è da migliorare. Il problema della VAR è un problema oggettivo, bisogna affrontarlo con molta serenità, bisogna guardarlo nella sua generalità, se guardiamo il caso specifico la partita dura 120 minuti ogni volta, ci sono protocolli da seguire, che meritano di essere rivisti, ci sono novità che saranno annunciate speriamo in tempi rapidi, c'è attenzione intorno al progetto che daranno risultati".

Gli arbitri hanno accettato il VAR?

"Assolutamente sì, oggi sono molto più tranquilli. Non credo che ci sia motivo di ritenere che un arbitro sia contrario all'aiuto tecnologico, dà maggiore serenità".

Sul Mondiale femminile?

"E' un grande evento per tutto il paese".

Sul calcio femminile?

"Il calcio femminile è importante per tutta la generazione e per il calcio italiano, la Bertolini sta facendo un grande lavoro come tanti club, stiamo incentivando questo progetto, abbiamo previsto delle retribuzioni come per chi avvia il progetto nel calcio dilettantistico, ci stiamo preparando al Mondiale, sono stato capo delegazione di questo evento, il 7 aprile a Reggio Emilia ci sarà un'amichevole importante, prima dell'ultima a maggio, stiamo cercando di creare entusiasmo e supporto, non solo dobbiamo valorizzare il calcio femminile, ma anche manifestarlo con i comportamenti, è un progetto straordinario, è il futuro".

Come si sta trovando con Mancini?

"Con Mancini ho creato un rapporto di massima collaborazione, è stata una sorpresa straordinaria sotto il profilo umano, corrisponde al progetto che abbiamo condiviso, vogliamo raccontare agli italiani una nuova storia e lo stiamo facendo vedendo giocare tantissimi giovani che stanno esprimendo un gioco interessante, che fanno gol al 94' in un'amichevole ed esultano come se avessero vinto il Mondiale, siamo sulla strada giusta. La coppia con Vialli? Sono in attesa, non sto stressando Vialli perché sapete le sue condizioni, lui ha dato la sua disponibilità, deve fare delle riflessioni e ha il tempo di cui bisogno, per me sarebbe un valore aggiunto, non c'è un vuoto d'organico, sono convinto che con Mancini sarebbe un ottimo capo delegazione e sarebbe una coppia straordinaria, io sono favorevole affinché sia un valore aggiunto per la nostra nazionale".

Sui giovani delle nazionali?

"Ci sono tantissimi giovani che avranno la possibilità di partecipare sia con la nazionale maggiore e con la nazionale Under 21, alla fase finale dell'Europa andranno tutti i giovani che Di Biagio penserà di convocare, 6-7 giocatori della nazionale A sono in età per partecipare alla fase finale dell'Europeo Under 21, per noi conta molto, si gioca in Italia, ci giochiamo la qualificazione alle Olimpiadi, non lo vinciamo da tanto tempo, dobbiamo mettere tutte le energie possibili".

Sulle difficoltà della Serie C?

"E' un quadro chiaro, ben noto tutti, abbiamo varato le nuove licenze, dobbiamo impedire determinati casi, quantomeno limitare, siamo anche nell'ambito economico è difficile pensare che una società che non possa essere sottoposta a fallimento, per troppo tempo abbiamo limitato le nostre analisi agli indici, dobbiamo capire se la dirigenza è calata nella situazione, per mancanza di sostenibilità, non riusciamo a dare risposte concrete, dobbiamo impegnarci tutti perché prendiamo dirigenti poco affidabili".

Serve maggiore credibilità?

"Il 14 marzo presenteremo l'esito di questo lavoro, con annesse le decisioni della Giustizia Sportiva. L'organizzazione al nostro interno deve avere la capacità di attraversare i confini per avere credibilità, lo abbiamo fare con idee, progetti, incisività e con credibilità nella classe dirigente".

Se la Juve non dovesse farcela in Champions, sarebbe un fallimento?

"Non credo, credo che la Juventus ha dimostrato grande continuità, sta investendo, crescendo, programmando, ha investito nelle infrastrutture, è l'unica che ha due squadre e si può permettere di far esordire un 2000 come Caviglia e farlo giocare il giorno dopo in Serie A. Questo è sintomo di una società solida. La Champions dipende da tanti fattori e anche dalla fortuna. Non si può parlare di fallimento quando un'organizzazione della società è ampio raggio, ci sono tanti risultati che vanno considerati, questa società continua a credere e questo è un segnale positivo".

Qual è lo stato del calcio italiano in Europa?

"Noi stiamo soffrendo moltissimo, arriviamo alle fasi finali ma non riusciamo a fondare e ottenere risultati importanti, ci sono diverse ragioni, paragonando i due valori patrimoniali, ci sono oggi società che hanno possibilità di fare investimenti significativi, ci sono problematiche che hanno bisogno di riflessioni approfondite".