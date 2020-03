Gravina sta con Tommasi: "Minacce ignobili e offese volgari, solidarietà totale dalla Federcalcio"

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si schiera pubblicamente al fianco di Damiano Tommasi, Presidente dell'Assocalciatori oggetto di insulti e minacce nelle ultime ore vista la richiesta di fermare il campionato a causa dell'emergenza Coronavirus: "Al di là delle posizioni di parte, per le quali auspico ci sia un confronto risolutivo nelle sedi istituzionali come il Consiglio Federale di martedì, esprimo la mia solidarietà personale e quella dell'intera Federcalcio per le ignobili minacce e per le volgari offese che sta ricevendo sui social il Presidente dell'AIC Damiano Tommasi", le sue parole all'ANSA.