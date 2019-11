Gravina: "Strumentalizzate le mie parole su Balotelli in Nazionale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente al Consiglio direttivo di Serie B a Benevento, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha fatto chiarezza sulla situazione Balotelli-Nazionale. Ecco le sue parole a Il Mattino: "È stato tutto molto strumentalizzato. Io non ho detto voglio Balotelli in Nazionale come totem anti-razzista. Ho solo detto che Balotelli è più italiano di tanti altri, che ha esordito a Castel di Sangro quando ero capo delegazione della Under 21, ha un grande talento e che sarebbe una grande suggestione rivederlo in azzurro. Ma è una decisione che non compete a me ma a Mancini che ha tutta l'autonomia della gestione tecnica".