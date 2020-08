Gravina sui protocolli: "Spero in un confronto collaborativo con Spadafora"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel corso della trasmissione Dribbling su Rai 2. Molti i temi trattati, a partire dalla ripresa del campionato, dove il numero uno della Federcalcio ribadisce l'impossibilità di ripartenza nel weekend 12-13 settembre: "Il problema è mettere insieme gli impegni e trovare le condizioni per non creare disagi ai tesserati. Immaginate una finale di Champions League tutta italiana, il 23 agosto. A fine agosto, poi, vi sono le convocazioni nazionale per la finestra della prima settimana di settembre. Iniziare il 12 mi sembra una via poco percorribile. Bisogna cadenzare le gare di campionato, non facendoci trovare impreparati commettendo gli errori del passato".

Sulla riforma del campionato, con l'idea di introdurre i playoff e i playout. Soluzione paventata già dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Ho detto più volte che l'idea di una riforma non può essere legata a una discontinuità. Le modifiche di format nascono dall'esigenza di porre rimedio a un'emergenza. Ma le innovazioni, si sa, generano paura e noi dobbiamo vincere questa paura. Oggi abbiamo due condizioni oggettive: una pre-condizione legata all'evoluzione epidemiologica e un altra è il protocollo con cui dobbiamo fare i conti. Spero di avere un confronto collaborativo con Spadafora per rendere possibile la partenza o ripartenza del campionato 2020-21".

Sul ritorno dei tifosi allo stadio. In Francia si è registrata già, nel corso delle finali delle due coppe nazionali, di aprire parzialmente al pubblico: "Se anche in Italia rivedremo i tifosi a settembre? È un auspicio, un augurio. Il calcio senza pubblico manca di anima, quando noi produciamo spettacolo è evidente che il fruitore dello spettacolo sia fondamentale. Ma dobbiamo convivere con l'evoluzione di questo virus e questa condizione preoccupa ancora tanti e troppi. Affronteremo il tema ma la priorità al momento è creare le condizioni per far partire i campionati".

Sull'eventuale ritorno di un possibile ritorno di Marcello Lippi in Nazionale nel ruolo di direttore tecnico: "Con Marcello ho un rapporto straordinario. Rappresenta un'icona nel calcio italiano, ma non si possono costruire voli pindarici ogni volta che ho una colazione di piacere con lui. Con Mancini il rapporto non è solo tecnico ma anche di amicizia e non ho alcuna intenzione di intaccarlo con voci di questo tipo. Quando ci saranno i presupposti in cui l'esperienza di Lippi potrà fare al caso nostro ne parleremo".

Sulla sede di Italia-Bosnia: "Applicando il protocollo della UEFA non possiamo non giocare a Firenze. Sarebbe una sconfitta non solo per lo sport ma anche per la politica".