Gravina: "Va conclusa la stagione. Ho già ricevuto diffide di alcuni club se non si riparte"

Il calcio ripartirà e completerà la stagione. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervistato da Repubblica, lo ha detto chiaramente e spiega anche perché: "Non ripartire darebbe il via a un lungo contenzioso. Ho già le diffide di alcune società, e chi propone di non ripartire non dà idee su come risolvere questo problema. La FIFA ha già indicato la via".