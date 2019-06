Grecia-Italia 0-1, Barella al 23' porta in vantaggio gli azzurri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sblocca il risultato allo stadio Olimpico Spyros Louis. A portare in vantaggio l’Italia contro la Grecia è Barella al 23’: Belotti si allarga a sinistra e riceve da Insigne, uno contro uno con Manolas e pallone al centro per Barella che da ottima posizione insacca in rete: 1-0 per gli azzurri.