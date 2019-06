Grecia-Italia, a Atene ci sarà Belotti al centro dell'attacco azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano indiscrezioni per quanto riguarda la formazione dell’Italia che questa sera scenderà in campo contro la Grecia ad Atene. Secondo quanto riporta Sky Sport, il ct Roberto Mancini dovrebbe aver sciolto il nodo legato al reparto offensivo. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci Andrea Belotti e non Fabio Quagliarella. A completare il tridente ci saranno Chiesa da una parte e Bernardeschi dall’altra.