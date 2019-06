Grecia-Italia, in tribuna va Immobile: l'unico dei cinque attaccanti

Fonte: Dall'inviato allo Spyros Louis, Atene

Dal post instagram prima della sfida decisiva con la Polonia di Chorzow alla tribuna di Atene sono passati quasi otto mesi. Ciro Immobile reclamava un posto nella Nazionale di Roberto Mancini, rispondendo a chi sosteneva come non fosse mai decisivo con la maglia azzurra, come se la porta si restringesse. Lo stesso specchio che all'Olimpico - e più in generale in giro per l'Italia - era bello grande e ospitava quasi sempre le sue conclusioni. Da lì in poi qualcosa si è rotto, anche in A: Immobile nella stagione appena passata ha segnato sì 15 gol, ma solo 5 nell'anno solare 2019, di cui 2 su rigore.

Un'involuzione netta che, fra l'altro, è una bocciatura su tutta la linea da parte di Mancini. Che ha preferito, in una sfida particolare (la Finlandia ha vinto 2-0 con la Bosnia, vincendo ci sarebbe una seria ipoteca al passaggio del turno), convocare tutti gli altri: da Kean a Pavoletti, passando per Quagliarella, oltre a inserire Belotti come titolare. Come a dire: per Immobile la strada per Euro2020 è davvero in salita.