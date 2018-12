Grecia, una difesa da Serie A. Il resto non convince

È probabilmente la squadra più ostica del girone, ma ha alti e bassi che non le rendono giustizia. La Grecia era certamente la peggiore da pescare nella quarta urna con Slovenia e Romania. Rispetto alle altre due, almeno sulla carta, dovrebbe essere comunque migliore soprattutto per un'esperienza che è maggiore rispetto alle dirette concorrenti. Basti pensare alla retroguardia: Karnezis si gioca spesso la possibilità di un posto da titolare - che però sembra Vlachodimos - mentre la linea difensiva è formata tutta da vecchie conoscenze. Torosidis sulla destra e Papastathopoulos per gli ex, Manolas e Lykogiannis gli attuali.

Il 4-2-3-1 è il modulo più usato, lontani i tempi del 4-4-2 con Gekas e Charisteas. C'è Mitroglou in avanti, sicuramente un giocatore di livello, con Fourtonis alle sue spalle. Zeca, a centrocampo, ha trovato tardi la Nazionale ma è praticamente insostituibile. Christodoulopoulos, Fetfazidis e Tziolis, tutti ex Serie A, fanno parte di una batteria di incursori che, però, sembra di un livello inferiore per battagliare per la prima posizione del girone. È comunque un ostacolo scorbutico, soprattutto ad Atene.