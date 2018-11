Gregoire Defrel, rinato dopo la Roma. Riscatto con cessioni

Sei gol in dodici partite bastano a certificare la rinascita di Gregoire Defrel, centravanti della Sampdoria arrivato dopo un anno - non particolarmente brillante, per usare un eufemismo - alla Roma. 1,5 milioni di euro per il suo acquisto, ben 18,5 per il riscatto da esercitarsi entro il prossimo 30 giugno 2018. Una cifra non bassa ma che potrebbe essere conveniente anche in vista di interessamenti dall'estero.

RISCATTO OK, MA SERVONO CESSIONI - Il bilancio della Sampdoria racconta come le plusvalenze aiutino a mantenere l'utile alla fine della stagione. Così Andersen sembra il primo nome verso la cessione, ma non è l'unico. C'è anche Dennis Praet, clausola da 26 milioni di euro, che però non vuole rinnovare il proprio contratto con i blucerchiati.

AIUTA DUVAN - Il prestito biennale di Zapata portano, per due annualità, forze fresche al bilancio sampdoriano, soprattutto perché sono 6 milioni - il costo di una scommessa in avanti - e poi un eventuale riscatto sarà fissato a 14 al 30 giugno 2020. Insomma, in avanti c'è spazio per Defrel, anche pensando a un Quagliarella oramai 36enne a gennaio.