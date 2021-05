Gremio, Herrmann: "Juve rispettosa del desiderio di Douglas. Nessuna opzione sui nostri"

Ritorno a casa per Douglas Costa, da ieri ufficialmente al Gremio, in prestito dalla Juventus. Marcos Herrmann, vicepresidente del club di Porte Alegre, racconta la trattativa a TuttoJuve: "Il suo ritorno è nato con il desiderio di tornare nel suo paese, nella sua città e nel club che gli consentirà di esser più vicino alla sua famiglia, specialmente ai suoi figli. Dobbiamo ricordare che ha lasciato il Brasile quando aveva 18 anni e ha vissuto il 40% della sua vita all'estero. Douglas sentiva la mancanza e voleva tornare qui dove ha sempre mostrato il suo affetto. Siamo soddisfatti".

Quale è stata la parte più difficile della trattativa?

“È sempre voluto tornare. Ha insistito su questo e ogni volta che poteva, Douglas ha sempre dimostrato con gesti concreti il suo forte legame con il club. Il Grêmio è sempre stato interessato a causa del suo immenso talento. La Juventus ha provato sensibilità a questo desiderio ed è stata molto comprensiva e rispettosa del momento attraversato dal ragazzo. Per questo ne ha agevolato il suo ritorno in Brasile".

Si vociferava che la Juve potesse chiedere dei giovani come accaduto in occasione della cessione di Carlos Tevez al Boca Juniors. È andata così?

"No, posso confermare che la Juventus non ci ha chiesto nessuna opzione sui nostri giocatori".