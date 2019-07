© foto di Imago/Image Sport

Centoventi milioni di euro. Sono i soldi spesi dal Barcellona per acquistare Antoine Griezmann, calciatore che ha lasciato l'Atletico Madrid per accasarsi nel club catalano.

Non si tratta dell'acquisto più costoso dell'estate, che è stato messo a segno proprio dalla sua ex squadra: i colchoneros guidati da Diego Pablo Simeone, infatti, per strappare Joao Felix al Benfica hanno speso 126 milioni di euro più ricche commissioni. Sul gradino più basso del podio ecco Eden Hazard, trequartista belga passato dal Chelsea al Real Madrid per 100 milioni di euro.

Nella top cinque Lucas Hernandez, terzino sinistro pagato dal Bayern Monaco 80 milioni di euro. Poi Frenkie de Jong, passato dall'Ajax al Barça per 75 milioni di euro più bonus.