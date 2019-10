Con i 15 milioni aggiuntivi versati dal Barcellona all'Atlético Madrid per chiudere il contenzioso Griezmann (LEGGI LA NOTIZIA), il francese diventa il terzo trasferimento più caro della storia del calcio.

Questa la Top 10:

1 - NEYMAR (2017, dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni)

2 - MBAPPE (2018, dal Monaco al Paris Saint-Germain per 180 milioni)

3 - GRIEZMANN (2019, dall'Atlético Madrid al Barcellona per 135 milioni)

4 - JOAO FELIX (2019, dal Benfica all'Atlético Madrid per 127,1 milioni)

5 - COUTINHO (2018, dal Liverpool al Barcellona per 120 milioni)

6 - CRISTIANO RONALDO (2018, dal Real Madrid alla Juventus per 112 milioni)

7 - DEMBELE (2017, dal Borussia Dortmund al Barcellona per 105 milioni)

8 - POGBA (2016, dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni)

9 - NEYMAR (2013, dal Santos al Barcellona per 103,5 milioni)

10 - BALE (2013, dal Tottenham al Real Madrid per 101 milioni)