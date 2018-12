Griezmann: "Disappunto per il Pallone d'Oro. Ma ci riproverò"

© foto di Imago/Image Sport

Antoine Griezmann, nonostante la grande stagione con l'Atletico Madrid e con la Croazia, è arrivato terzo nella classifica finale del Pallone d'Oro dietro a Modric e CR7. Queste le sue parole in merito: "Sono felice del mio 2018, ho vinto l'Europa League, la Supercoppa Europea, il Mondiale... E' stato un grande anno. Ma sì, quando hanno annunciato il podio del Pallone d'Oro ho provato un po' di disappunto. Vincerlo in futuro? Se continuerò a lavorare così, perché no? La strada è quella giusta... Detto questo Modric ha meritato, ha fatto davvero una grande stagione. Ronaldo? Anche lui ha vinto la Champions e chissà quanti gol segnerà ancora... Lui e Messi rimangono dei mostri".