Griezmann, il piccolo diavolo decisivo. E candidato Pallone d'Oro

Una doppietta. Gol non impossibili, in uno contro uno con Mandanda. Ma per Antoine Griezmann, anni ventisette da Macon, è la prima finale vinta in carriera dopo le due del 2016. Prima il rigore sbagliato contro il Real Madrid, poi la vera e propria tragedia del Saint Denis, con la Francia che perde 1-0 con un Portogallo privo di Cristiano Ronaldo (uscito per infortunio nel primo tempo) e che dice addio al sogno di diventare campione d'Europa dopo 16 anni.

Le Petite Diablo si è tenuto i gol per la serata più bella, fino a qui, probabilmente la penultima con la maglia dell'Atletico Madrid, se contiamo anche l'ultima partita di Liga in programma. Griezmann saluta come uno dei migliori giocatori di sempre dei Colchoneros, vicino - a un passo, anzi - dal vincere tutto nel 2016, al perdere qualsiasi cosa. Deve ringraziare Simeone, è vero, ma chissà dove finirà nelle prossime settimane: il Barcellona pagherà la clausola, 105 milioni di euro. E probabilmente è il super affare dell'estate.

E per il Pallone d'Oro? L'appuntamento è con la finale di Mosca, a metà luglio. Dovesse arrivarci la Francia, con un bello score, allora lui ci sarà di sicuro. Forse addirittura ad alzare il famoso premio di France Football.