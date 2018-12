Griezmann, stagione da incorniciare. Anche senza Pallone d'Oro

© foto di Imago/Image Sport

Per Antoine Griezmann è stata una stagione da incorniciare. Per parlare di annata perfetta avrebbe dovuto vincere anche il Pallone d'Oro, riconoscimento col quale tanti addetti ai lavori lo avrebbero in effetti premiato. Per la classe indiscutibile, per quanto ha fatto vedere con regolarità nel corso della stagione, per i trofei vinti con la squadra e pure per la capacità di essere uomo squadra. Sì, perchè adesso il francese è diventato anche un leader. Senza dimenticare che da cinque stagioni segna più di 20 gol con la sua squadra. Appuntamento comunque probabilmente solo rimandato: con questo rendimento così costante, alla fine per il francese classe '91 basterà solo aspettare. E per regalarsi il Pallone d'oro stavolta proverà a vincere la Champions, la coppa che ancora gli manca (ma sulla strada, negli ottavi, ci sarà la Juventus). Campione del mondo con la Francia nell'estate scorsa, è ormai uno dei trascinatori dell'Atletico Madrid con cui in particolare quest'anno si è tolto la soddisfazione di vincere l'Europa League e la Supercoppa europea contro il Real Madrid. Per riassumere le sue capacità basta rifarsi ad una frase di Diego Simeone. "Quando è in forma non c'è un altro calciatore al mondo che sappia capire e interpretare il calcio come lui"