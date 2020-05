Grifo: "Bundes un po' strana senza tifosi, ma bello tornare. Inter? La seguo, non si sa mai"

Italiano di Germania, Vincenzo Grifo. L’esterno offensivo del Friburgo, ospite di Sky Sport 24, racconta la ripresa della Bundesliga: “Mi sono trovato molto bene. Certo, i tifosi mancano, ma la palla resta sempre la stessa: ero contento in campo”.

Quanti controlli aver fatto prima di entrare in campo?

“Li facciamo due volte a settimana, lunedì e venerdì. Poi andiamo in ritiro in albergo e il sabato si fa il ritiro normale, colazione e stadio”.

Hai festeggiato il tuo assist con i gomiti. Come sono cambiate le sensazioni in campo?

“Fa un po’ strano, siamo una squadra che si vuole bene e siamo molto uniti. Era un po’ strano, però sono stato molto felice dell’1-0 contro una squadra forte come il Lipsia”.

Non eravate preoccupati di tornare in campo? “No, no. Siamo preparati molto molto bene, abbiamo fatto una preparazione bellissima con allenamenti molto duri”.

Guardando al futuro, il sogno è la maglia dell'Inter?

"Beh, io ho iniziato da tifoso dell'Inter e un po' lo sono ancora adesso. Guardo tutta la Serie A, un occhio sull'Inter lo do sempre. Non si sa mai".