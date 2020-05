Grifo e la ripartenza in Bundesliga: "Ci sentiamo sicuri. Sia da esempio per l'Italia"

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato della ripartenza in Germania ma anche delle proprie ambizioni e del futuro: "Siamo contenti che il campionato riparta. La Germania può essere un esempio per la Serie A e gli altri campionati. Siamo già in ritiro in albergo in vista della sfida di sabato contro il Lipsia. Camere singole ma allenamenti collettivi. Nello spogliatoio non abbiamo paura: la salute è la cosa più importante ma ci sentiamo molto sicuri". Sulla Nazionale e il sogno di vestire ancora la maglia azzurra: "L'Europeo? Solo Dio e Mancini sanno se ci sarò. Farò di tutto per conquistarmi questa possibilità". Infine su un possibile futuro in Italia: "Sto bene al Friburgo, ma il mondo è piccolo e se mi vuole una squadra italiana e la mi a testa pensa che sia la scelta giusta, perché no?".