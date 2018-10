Grigio Manchester. Lo United meno temibile e la fiducia in Mourinho

© foto di Imago/Image Sport

Londra racchiude in sé quello che Milano e Roma sono per l’Italia. È per l’Inghilterra una capitale sia formale che morale, a Manchester cosa resta? Il grigio, soprattutto. La capitale industriale inglese, la terza città per popolazione del Paese, è lontana dalla bellezza di Londra, e in fin dei conti anche dal mare di Liverpool. Vivace per la sua università, accesa soprattutto dalla passione per il calcio. Allo United la storia, al City il resto. L’Old Trafford, poi, è lo specchio della città, antico e moderno allo stesso tempo. Con un’ossessione chiara: il numero 7. Ronaldo parla nella stanza numero 7, le gigantografie sui muri rappresentano lui con Beckham, Cantona, Best.

L’ANTIPATIA E LA FIDUCIA -

Da un portoghese all'altro: i tifosi del Manchester non amano José Mourinho. Lo senti per le strade, lo vedi nelle domande di una stampa in guerra aperta con l’allenatore portoghese. Credono tutti in Mourinho, però, a modo loro: è bastato un titolo sul Real Madrid, per far temere che lo Special One potesse davvero lasciare Manchester. È l’arma in più dei Red Devils meno temibili di sempre. Tra poche ore, quando il Manchester United sarà in campo contro la Juve, l’Old Trafford sarà soprattutto per lui, con un pizzico di antipatia e tanta fiducia nel fatto che l’unico allenatore capace di vincere qualcosa del dopo Ferguson possa domare la Vecchia Signora.