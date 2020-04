Grigliate, puzzle e taglio di capelli: la Pasqua in casa dei calciatori della Roma

E’ stata una Pasqua diversa dalle altre, ma d’altronde di normale nell’ultimo mese e mezzo non c’è stato nulla. Il calcio italiano è fermo all’8 marzo e immagina la sua ripartenza a fine mese con i controlli medici e a inizio del prossimo con gli allenamenti. Nel frattempo i giocatori continuano ad esercitarsi tra le mura domestiche per mantenere un tono muscolare adeguato anche se in casa Roma le sedute fai da te riprendono oggi dopo i due giorni di pausa concessi dallo staff giallorosso per le festività. Tra i calciatori di Fonseca, fino a oggi, non ci sono stati casi di positività al coronavirus, anche questo ha aiutato il club a monitorarli evitando che gli stranieri lasciassero l’Italia per far ritorno al proprio paese d’origine.

Dunque la Pasqua l’hanno fatta tutti a Roma. Chi ha un giardino, visto il sole di questi giorni, ne approfittato per una grigliata e stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, rispettivamente accompagnati dalle loro mogli. Menù diverso in casa Spinazzola dove a fare da padrone sono stati i cannelloni. Di uno spazio esterno ha potuto godere anche Veretout, mentre Zaniolo è rimasto tra le mura domestiche dell’ex casa di Francesco Totti, festeggiando a distanza i 49 anni di matrimonio dei suoi nonni. Dzeko e la sua Amra, invece, si sono dedicati esclusivamente ai due piccoli di casa con giochi e puzzle. Santon, diversamente dagli altri, nell’uovo ha trovato un taglio di capelli da parte della sua compagna Chloe. D’altronde non solo al Presidente Mattarella manca il suo Giovanni. Infine Pasquetta di videogame per Florenzi e Zappacosta che hanno partecipato al torneo di Fifa 20 “United per l’Italia”. Insomma, per tutti il massimo comun denominatore è stato l’hashtag #restoacasa.