Grinta, corsa e gol: così Ivan è tornato 'Il Terribile' esterno dell'Inter

Chievo-Inter 1-1 (39' Perisic, 91' Pellissier)

© foto di www.imagephotoagency.it

Grinta, corsa e gol. Così Ivan è tornato 'Il Terribile'. Perdonate il gioco di parole, ma Ivan Perisic al Bentegodi è sicuramente riuscito a ritrovare quella fiducia nelle giocate e, soprattutto, quella concretezza che sembravano ormai essersi smarrite per non tornare più. Almeno in maglia nerazzurra.

Tormentato da mesi dalla voglia di tentare una nuova avventura professionale, ma anche stanco mentalmente e fisicamente dopo un Mondiale giocato da protagonista, Perisic non segnava infatti dal lontano 1° settembre (Bologna-Inter 0-3). Un trend a dir poco inconsueto per uno che la porta l'ha sempre vista in qualità di goleador o, al massimo, di assist-man. Ebbene, contro il Chievo il giocatore sconsolato e avulso dalla manovra visto nelle ultime uscite ha (finalmente) lasciato il posto a un lottatore completamente rigenerato tanto fisicamente quanto mentalmente. E ambito, non a caso, dalle big di mezza Europa.

Dopo 112 giorni e 33 conclusioni dalla sua ultima rete, Perisic ha avuto il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, segnando il momentaneo 1-0 dell'Inter al 39' su assist di D'Ambrosio. Ma la sua prestazione non si può certo ridurre al gol, perché anche nella ripresa è stato proprio il croato il più pericoloso, il migliore in campo e anche l'ultimo a mollare tra gli ospiti. Il suo terzo centro in questa stagione può segnare, insomma, la tanto attesa svolta che il mondo nerazzurro e lui stesso attendevano ormai da settimane. Senza dubbio l'unica buona notizia, per Spalletti, arrivata nel beffardo pari di Verona