Grinta e un pizzico di fortuna: il Lecce ringrazia Gabriel e conquista 3 punti fondamentali

Fabio Liverani voleva una reazione dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Sassuolo, e il suo Lecce ha tirato fuori gli attributi contro la seconda della classe, cogliendo una vittoria fondamentale in chiave salvezza . I salentini fanno rispettare ancora una volta la legge del Via del Mare e battono 2-1 la Lazio, in rimonta, al termine di una partita ben interpretata. Grande protagonista, nel bene e nel male, è stato il portiere Gabriel : un suo errore aveva spianato la strada ai biancocelesti e a Caicedo, ma nella ripresa si è riscattato con tre parate straordinarie, che hanno impedito agli avversari di pareggiare. Una partita dalle fortissime emozioni, al punto da provocargli quasi il pianto dopo il triplice fischio di Maresca.